Ennennäkemätön pörssi-ilmiö heilutti myös suomalaista eläkeyhtiötä – Varma kritisoi rahastoja kohtuuttomista riskeistä: "Siihen sitten iskettiinkin"

– Nokia nousi poikkeuksellisen voimakkaasti ja heilui, mutta on nyt palautunut arkisille tasoille. Nettovaikutus on ollut loppujen lopuksi pieni, Murto selventää.

Murto ei ole törmännyt koskaan vastaavaan

– Jos yksinkertaistetaan, meidän sijoituksissamme se (hedge-rahastot) on jotain, joka on turvallisten korkosijoitusten ja voimakkaasti heilahtelevien osakesijoitusten välimaastossa.

– Tyypillistä näille rahastoille on, että isokaan suomalainen sijoittaja ei pysty sijoittamaan erityisrahastoihin. Se on hyväkin asia, sillä se tarvitsee keskimääräistä enemmän tutkimista, että mikä rahaston sijoitustyyli onkaan.

Viesti voittoja tärkeämpää

Merkillepantavaa viime päivien ilmiössä on, että piensijoittajat ovat hyväksyneet joissain tapauksissa vapaaehtoisestikin tappioita. Tarkoitus on ollut tehdä asia selväksi, vaikka se maksaisikin vähän.

– Varmaan kaikki kunnioittavat nyt sosiaalista mediaa ja piensijoittajien voimaa. Se on kunnioitettava määrä sijoittajia, mitä siellä on toiminut. Mutta tuleeko tästä pysyvämpi ilmiö, on paljon isompi kysymysmerkki. Oma kokemukseni on, että helppoa tapaa tehdä rahaa osakemarkkinoille ei ole.