Sokea yleisurheilija Ronja Oja pystyy lukemaan älykameran avulla kyltit ja pakkausselosteet – laite supattaa korvaan myös tuttujen kasvot: "Tämä on vielä aika uusi juttu"

Kun Ronja Oja ottaa käteensä maitotölkin, äänisyntetisaattori supattaa hänen korvaansa sen pakkausselosteen. Kyseessä on Ojan silmälasien sankoihin kiinnitetty älykamera, joka tunnistaa ympäristöstä eri tekstit ja jopa tuttujen ihmisten kasvot.

– Sillä otetaan kuva tekstistä, jonka haluaa kuulla ääneen luettuna. Kamerassa on korvan lähellä kaiuitin, josta kuulen äänen hiljaisella. Kaikkien ei tarvitse kuulla, mitä se sieltä höpisee, Oja nauraa MTV Uutisille.

Oja sokeutui 11-vuotiaana

26-vuotias Oja on ollut syntymästään saakka näkövammainen, mutta sokeutui kokonaan 11-vuotiaana. Ruudunlukuohjelmiin tottuneella Ojalla on ollut jo viime vuodesta asti koekäytössä arjessa avustava älykamera.

– Olen noin 15 vuoden ajan skannannut tekstejä tietokoneella tekstintunnistusohjelmaan. Viime vuosina älypuhelimissa on ollut sovelluksia, joissa tekstin saa tuotettua puheeksi ottamalla kuvan. Kuitenkin näin pienessä muodossa ja esimerkiksi lasien sankaan kiinnitettävänä tämä on vielä aika uusi juttu.

Oja on sopinut älykameran maahantuojan kanssa, että saa käyttää sitä veloituksetta, kunhan kertoo laitteesta aika ajoin sosiaalisessa mediassa.

Kameralle voi opettaa kasvoja

Esimerkiksi oman postin lukeminen on aiemminkin onnistunut kotona skannaamalla. Älykameran edut Oja on huomannut liikenteessä ollessaan, kun hän on voinut lukea opaskylttejä ja ilmoitustauluja kysymättä näkevältä apua.