Miten lapsiperheissä voidaan? – THL selvittää vauvojen ja vauvaperheiden hyvinvointia

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tutkii tänä vuonna syntyvien vauvojen ja heidän perheidensä hyvinvointia kyselytutkimuksella. Tutkimuksen tavoitteena on vähentää eriarvoisuutta parantamalla perheille suunnattuja palveluja.



Kutsuja kyselytutkimukseen lähetetään noin 38 000:lle vauvaperheen vanhemmalle. THL toivoo etenkin isien vastaavan kyselyyn aktiivisesti.



Vastaava tutkimus on tehty vuonna 2020. Tällöin valtaosa vastaajista oli tyytyväisiä elämäänsä, mutta uupumuksen oireet olivat yleisiä.



THL:n mukaan tutkimuksella saatava tieto on erityisen arvokasta tilanteessa, jossa syntyvyys on laskussa. Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että esimerkiksi vanhempien jaksaminen ja aiemmat synnytyskokemukset vaikuttavat siihen, syntyykö perheeseen useampia lapsia, THL kertoo tiedotteessaan.