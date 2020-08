Miten kuuden tunnin työpäivä istuu eri aloille? MTV vieraili kahdella erilaisella työpaikalla: "Vaatisi aikamoisia järjestelyjä"

Työajan lyhentämistä on matkan varrella perusteltu muun muassa tuottavuuden kasvulla ja työuupumuksen vähenemisellä.

Koronavirus sotki suunnitelmat

– Meillä on aika muutoskyvykästä ja muutoshalukasta porukkaa töissä. Meidän ihmiset on aika valmiita lähtemään tällaiseen kokeiluun. Se on yhteisten pelisääntöjen sopimista ja myös mahdollisuutta epäonnistua ja oppia.