Sveitsiläisseura Geneve–Servette on irtisanonut päävalmentajansa Yorick Treillen. Suomalaisvalmentajat Ville Peltonen ja Pekka Kangasalusta ottavat isompaa roolia.

Seura tiedotti Treillen potkuista lyhyellä tiedotteella sunnuntaina. Sen sijaan suomalaisista apuvalmentajista Ville Peltosesta ja Pekka Kangasalustasta tiedotteessa ei mainittu mitään. Tiedotteen mukaan joukkueen uudesta valmennusportaasta kerrotaan myöhemmin.

Sveitsin pääsarjassa seitsemäntenä oleva Geneve–Servette kärsi sunnuntaina ruman 0–8-tappion Biel-Biennen vieraana. Joukkueen edellisessä ottelussa löylyä tarjosi Lugano, joka haki 5–1-voiton.

Treille nousi apuvalmentajan paikalta Geneve–Servetten päävalmentajaksi kesken viime kauden joulukuussa Jan Cadieux`n saatua potkut. Peltonen ja Kangasalusta liittyivät ranskalaisvalmentajan tiimiin täksi kaudeksi.

Peltosen neljän kauden jakso HIFK:n päävalmentajana tuli päätökseen viime kauden jälkeen, kun HIFK seura erotti hänet tehtävästään. Kangasalusta puolestaan toimi viime kaudella sveitsiläisen Rapperswilin apuvalmentajana.

Toistaiseksi joukkueen harjoittelua johtavat Peltonen, Kangasalusta ja kolmas valmentaja Pierre Allard, urheilujohtaja Marc Gautschi kertoo Blickille. Jatkosta ei ole varmuutta

– Heillä on tarvittava tietotaito tähän hommaan, Gautschi sanoo.

– Kaksi heistä on jo toiminut päävalmentajana ja kolmannella on kokemusta NHL-organisaatiosta. Tämä on hyvä ratkaisu, joka voi olla väliaikainen tai pitkäaikainen. En halua tehdä päätöksiä liian nopeasti.

Geneve–Servettessä on laaja suomalaisedustus valmennuksen ohessa myös pelaajarintamalla. Vili Saarijärvi luutii joukkueen puolustuksessa. Hyökkäyksestä löytyy suomalainen tehokolmikko Jesse Puljujärvi, Markus Granlund ja Sakari Manninen, jotka ovat kaikki sarjan pistepörssissä 16 parhaan joukossa.

Geneve–Serveten seuraava ottelu perjantaina, kun se matkustaa Zugin vieraaksii.