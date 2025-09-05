Lauri Marjamäki: Sopimus

Lauri Marjamäki jatkaa Klotenin peräsimessä.
Lauri Marjamäki on tehnyt kevääseen 2027 ulottuvan jatkosopimuksen Sveitsin jääkiekkoliigassa pelaavan Klotenin kanssa.

Marjamäki on nyt aloittanut toisen kautensa Klotenin päävalmentajana. Sveitsiläisseura tiedotti torstaina vuoden jatkosta sopimukseen. 

– Marjamäki edesauttoi viime kaudella joukkueen kehittymistä sitoutuneella työskentelyllään, varmaotteisella johtajuudellaan ja vahvalla yhteydellään pelaajiin, Klotenin tiedotteessa kehuttiin.

Marjamäki, 48, uskoo organisaation olevan oikealla tiellä.

– Täällä ideaalit olosuhteet mahdollistavat kehityksen, Marjamäki totesi. 

Marjamäki on valmentanut urallaan muun muassa Kärpät kahteen Suomen mestaruuteen. Viime kaudella Kloten taipui puolivälieräsarjassa tulevalle mestarille Zürich Lionsille. 

