Lauri Marjamäki: Sopimus

Lauri Marjamäki on tehnyt kevääseen 2027 ulottuvan jatkosopimuksen Sveitsin jääkiekkoliigassa pelaavan Klotenin kanssa.
Marjamäki on nyt aloittanut toisen kautensa Klotenin päävalmentajana. Sveitsiläisseura tiedotti torstaina vuoden jatkosta sopimukseen.
– Marjamäki edesauttoi viime kaudella joukkueen kehittymistä sitoutuneella työskentelyllään, varmaotteisella johtajuudellaan ja vahvalla yhteydellään pelaajiin, Klotenin tiedotteessa kehuttiin.
Marjamäki, 48, uskoo organisaation olevan oikealla tiellä.
– Täällä ideaalit olosuhteet mahdollistavat kehityksen, Marjamäki totesi.
Marjamäki on valmentanut urallaan muun muassa Kärpät kahteen Suomen mestaruuteen. Viime kaudella Kloten taipui puolivälieräsarjassa tulevalle mestarille Zürich Lionsille.