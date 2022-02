Miten käy paikallisten, jos Venäjä valtaa Kiovan? Moldovaan paennut suomalainen EU-operaation johtaja: "Puheet ja sympatiat eivät auta"

Venäjän sotilaallinen hyökkäys on saanut suuren määrän ihmisiä jättämään kotinsa Ukrainassa. Muun muassa pääkaupungista Kiovasta tiet ulos ovat ruuhkautuneet voimakkaasti, kun kaupunkilaiset ovat jättäneet kotinsa.

– Invaasion laatu ja massiivisuus on niin suuri, että oli järkevintä lähteä kokonaan pois Ukrainasta.

Hartikainen johtaa Ukrainassa operaatiota, jonka tarkoituksena on tukea Ukrainan siviiliturvallisuussektorin uudistamista. Operaatiossa on mukana noin 350 työntekijää, joista puolet ovat kansainvälisiä. Paikallinen henkilökunta on jäänyt pääosin Ukrainaan, mutta kaikki kansainväliset työntekijät ovat poistuneet maasta.