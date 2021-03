Bensan kallistuminen ärsyttää: "Viisikymppiä meni ja tuli vajaa puoli tankkia" – näin asiantuntija selittää hinnannousua

Polttoaineiden hinnat ovat nousseet Suomessa kymmeniä senttejä viime keväästä. Tilastokeskuksen mukaan esimerkiksi 95 E10-bensiinin keskihinta oli helmikuussa 1,55 euroa litralta, kun viime toukokuussa hinta oli 1,28 euroa. Myös dieselin litrahinta on noussut muutamalla kymmenellä sentillä.

Autoalan Tiedotuskeskuksen erityisasiantuntija Hanna Kalenoja ei kuitenkaan pidä hintojen nousua dramaattisena. Ennemminkin öljyn maailmanmarkkinoilla on palattu normaalille tasolle viimekeväisen ”koronakuopan” jälkeen.

– Varsinkin Aasiassa markkina on aika normaali ja talouskasvu ripeää. Teollinen tuotanto on ohittanut ja saanut kiinni tämän koronakuopan ja kysyntä on kasvussa. Silloin se raaka-aineen hinta palaa kysynnässä siihen missä se oli ennen ja jopa hieman kasvanut sen yli, Kalenoja sanoo.