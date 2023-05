Miten Belgorodin sabotaasi-iskut vaikuttavat Venäjän sodankäyntiin? – "Aikamoinen takaisku"

Maanantaina iltapäivällä alkanut toiminta on jatkunut maanantaina pitkin iltaa ja yön yli. Venäläisten mukaan yhteenottoja on ollut ainakin viidessä eri kylässä.

– On ollut aikamoinen takaisku venäläisille, että heidän omilta maantieteellisilta alueiltaan on jouduttu evakuoimaan maajoukkoja pakenevia siviilejä. Venäjä kertoo tappaneensa 70 näistä hyökkääjistä, jotka ovat julistautuneet Venäjän vapauslegioonaan ja Venäjän vapaaehtoisjoukkoihin, Nurminen kertoo.

Venäjä on alkanut siirtää joitakin joukkojaan pitkälle Venäjää ja Ukrainaa yhdistävälle raja-alueelle, jolloin varsinaisilta taistelualueilta häviää taisteluvoimaa.

– Netissä pyörivien verifioimattomien videoiden perusteella näyttää siltä, että Ukrainan puolelta tulevat joukot ovat hyvinkin varustautuneita sissijoukkoja. Siellä on ollut myös joitakin panssaroituja miehistön kuljetusta varten olevia panssarivaunuja, Nurminen kertoo.

Ukraina on sanoutunut irti ryhmien toiminnasta. Venäjän vapauslegioona on aikaisemmin ollut suorassa komennossa Ukrainan sotilasjohdon alla. Nurminen kertoo, että ryhmän jäseniä on taistellut Bahmutin etulinjoissa Ukrainan joukkojen rinnalla. Jotkut heistä olivat jo vuonna 2014 mukana vastustamassa venäläismiehittäjiä ja hyökkäystä.