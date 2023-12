MTV Uutisten toimittaja Niko Nurminen raportoi Ukrainasta, että muutaman sadan hengen täysvenäläinen joukko-osasto alkoi järjestäytyä viime kesänä ja sen osia on ollut jo taisteluissa idän rintamilla.

Venäläisiä ei kevyesti oteta ukrainalaisten aseveljeksi. Taustaturvallisuus-tarkastukset vievät kuukausia. – Ukrainaan tuleminen ei ollut kaikkein helpointa. Jouduimme odottamaan kauan kaikkien taustojemme tarkastamisia. Tässä asemassa saamme Ukrainalta niin paljon luottamusta, että meidänkin on täytettävä tietyt vaatimukset. Niinpä rekrytointi kesti kauan, kertoo Ukrainan asevoimissa palveleva mies, taistelijanimeltään " Rei ".

– Burjatiassa on hyvin vaikea tilanne, siellä on hankalaa elää. Se on kaikki tulosta Putinin vallasta ja sen luomasta kaaoksesta, kommentoi Ukrainan asevoimissa palveleva venäläissotilas "Nemets".