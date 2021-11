Mitaleista turha edes haaveilla? Nelinkertainen maailmanmestari latoo koruttoman arvion suomalaisten ampumahiihtäjien mahdollisuuksista

Ampumahiihdon evoluutio on ollut kiihkeää kansainvälisen kilpailutahdin kiristyessä. Ampumapaikoilla urheilijan pitää olla tarkan lisäksi nopea. Lajin perusidea on silti sama kuin Ikolankin menestysvuosina 1970-luvulla: on ammuttava tarkasti ja hiihdettävä rivakasti. Lajin kahden osa-alueen on oltava tasapainoissa ja välineiden kilpailukykyiset.