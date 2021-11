Ampumahiihtäjä Mari Eder letkauttaa: "Ollaan hiljaa, niin saadaan kalaa"

Naisten ykkösnimi Mari Eder on vaihtanut valmentajakseen itävaltalaisen Reinhard Gösweinerin, ja miesten suomalaisvaltin Tero Seppälän taustalla neuvoja jakaa venäläinen valmentajakonkari Anatoli Hovantsev.

Eder asuu Itävallan maajoukkueen suksihuoltoon kuuluvan miehensä Benjamin Ederin kanssa Itävallan Thalgaussa, joten yhteistyö Gösweinerin kanssa on sujunut mutkattomasti.

– Valmentajan kanssa on ollut aiempaa enemmän yhteisiä päiviä, Heikki Pusan valmennuksessa pitkään ollut Eder kertoo.

Eder on panostanut fyysisen harjoittelun kokonaiskuorman hallintaan. Harjoittelun kuormitusta on seurattu entistä tiiviimmin, jotta hän saisi ladulla ja ailahdelleessa ammunnassa kaiken irti.

Seppälä siirsi kauden alkua

Seppälä, 25, on kuulunut maajoukkueen vakiokalustoon muutaman vuoden. Häneen on liitetty suomalaismiehistä suurimmat toiveet, koska Seppälällä on vankka hiihtopohja.