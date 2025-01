Mitä tapahtui SM-liigan kestomenestyjälle? Asiantuntija muistelee loiston aikoja: "Se oli karmein vastustaja"

JYPin viime vuodet jääkiekon SM-liigassa ovat olleet haastavia. MTV Urheilun asiantuntija Pekka Saravo muistelee aikaa, jolloin jyväskyläläisjoukkue oli pelätty vastus.

JYPin kausi jääkiekon SM-liigassa on ollut vaikea. Joukkueen peli on ailahdellut uuden päävalmentajan Johan Pennerbornin johdolla paljon. Juuri nyt käynnissä on parempi jakso, kun JYP onnistui ennen lauantain HPK-tappiota voittamaan neljä ottelua peräkkäin.

JYP on sarjataulukossa sijalla 13, kun runkosarjaa on pelaamatta noin kolmannes.

– Ailahtelevaa on ollut. On oltu vähän siipirikoisia koko kauden ainakin hyökkäyksen osalta. On ollut huonoja jaksoja ja välillä tosi hyviäkin valonpilkahduksia, kapteeni Teemu Eronen sanoo.

– Nyt vika kuukausi on saatu meidän parasta peliä näkymään ajoitain, mikä antaa luottoa siihen, että tämä kauden loppu voisi olla paras osa meidän kaudessa.

JYPin viime vuodet ovat olleet vaikeita. Joukkue on jäänyt pudotuspelien ulkopuolelle neljällä viime kaudelle loppusijoitusten ollessa 13, 13, 13 ja 15.

Pudotus on ollut raju, sillä vielä vuosikymmen sitten jyväskyläläiset porskuttivat keskellä lähes sensaatiomaista menestysputkea. Kaudesta 2007–2008 lähtien JYP oli kymmenen vuoden ajan SM-liigan kestomenestyjä. Se voitti kaksi mestaruutta, oli kolmesti pronssilla, pelasi seitsemän kertaa välierissä ja oli heikoimmillaankin sarjan viides.

– JYP teki (puheenjohtaja) Jukka Seppäsen johdolla päätöksen, että nyt satsataan, että sellainen kiva keskiryhmässä oleva joukkue ei riitä, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi sanoo.

– Silloin Risto Dufva tuli, ja sitä kautta he hallitsivat runkosarjaa ja Liiga-karkeloita. (Sitten olivat) Samantyyppiset valmentaja Jyrki Aho ja Marko Virtanen. Siinä oli sellainen kolmikko, ja koko organisaatio ihan liidaava koko Suomen mittakaavassa. Sen jälkeen on ollut vähän hiljaisempaa viime vuodet.

5:26

MTV:n kiekkostudio ruoti kymmenen vuoden SM-liigassa loistaneen JYPin alhon syitä.

Dufva tuli JYPin päävalmentajaksi kaudella 2007–2008 ja johdatti JYPin mestaruuteen vuonna 2009. Aho voitti mestaruuden vuonna 2012 korvattuaan päävalmentajan paikalla kesken kauden Dufvan. Vuonna 2017 Virtanen johdatti joukkueen CHL-mestariksi.

Entinen Tapparan pelaaja, nykyinen MTV Urheilun asiantuntija Pekka Saravo sanoo JYPin olleen pelätty vastustaja menestysvuosinaan. Nykyinen JYP on kaukainen muisto noista ajoista.

– Sitä en osaa sanoa, mikä sen sai kaatumaan, mutta kyllä se todella sekavaa on ollut se touhu. On vaihtunut valmentajaa ja on vaihtunut vaikka mitä siellä. Sellainen punainen lanka, mikä juuri noina menestysvuosina oli semmoinen, että määkin aina toivoin, kun play offeja pelasin Tapparan paidassa, ettei vain kohdattaisi jyppiä. Se oli karmein vastustaja.

Viime vuosina JYPissä on pyritty tekemään paluuta huipulle satsaamalla joukkueeseen taloudellisesti.

Menestystä ei kuitenkaan ole tullut, vaan JYP on jäänyt mieliin erityisesti viime kaudella nähdystä erikoisesta valmentajasekoilustaan. Seura erotti päävalmentaja Jukka Rautakorven ja apuvalmentaja Ville Niemisen hyvistä tuloksista huolimatta. Päävalmentajaksi valittiin entinen apuvalmentaja Mikko Heiskanen, jonka johdolla JYP luisui karuun tappioputkeen, ja tuloillaan ollut kelpo pudotuspelipaikka lipesi käsistä.

– Nyt on koetettu panostaa viime vuosiin, mutta on mennyt muuhun sekoiluun tämä, ja menestys ei ole seurannut, Saravo tuumii.

Viime aikoina JYP on näyttänyt uuden valmentajansa Pennerbornin johdolla hyvältä.

– Olen ollut asiantuntijahommissa vuodesta 2018, ja tämä on varmaan paras jakso, mitä olen nähnyt. Ehkä samaa oli juuri ennen Rautakorven ja Niemisen potkuja..