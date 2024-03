Ilves on odottanut jo 39 vuotta – edellisen mestaruusmaalin laukonut Risto Jalo linjaa: "Liian pitkä aika"

Samainen Jalo tuli konkurssikypsän Ilveksen toimitusjohtajaksi keväällä 2017. Askel askeleelta seuran talous on saatu raiteilleen ja menestys on seurannut perässä. Nyt Ilves on paitsi taloudellinen menestys, myös yksi suurimmista mestarisuosikeista.