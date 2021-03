Mitä tapahtui Porvoossa kadonneelle lähihoitajalle? Olga haki sairaanhoitajan opintoihin vielä samana päivänä kun katosi

Porvoolainen Olga Roo katosi 3. marraskuuta vuonna 2011. Lähes kymmenen vuotta on nyt kulunut, ja 48-vuotiaana kadonneen Olgan tapaus on edelleen selvittämättä. Vihjeitä yhtäkkisestä katoamisesta on tullut poliisin mukaan jonkin verran, joskin viime vuosina vähemmän.