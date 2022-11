Mitä summia! MM-kisoissa operoi yli miljardin arvoisia joukkueita – 19-vuotias megalupaus pelaajien kärkinimi

Sveitsiläisen tutkimusryhmän CIES Football Observatoryn tekemässä tutkimuksessa selvisi, että Englannin joukkueen (26 pelaajaa) kokonaissiirtoarvo on 1,54 miljardia euroa.

Turnauksen arvokkain pelaaja on Englannin 19-vuotias keskikenttäpelaaja Jude Bellingham. Tutkimuksen mukaan Bellinghamin siirtoarvo on peräti 202 miljoonaa euroa.

Brasilia on listalla toisena 1,45 miljardin siirtoarvollaan. Sen arvokkain pelaaja on Real Madridin Vinicius Jr. (200 miljoonaa euroa).

Ranska on kolmantena (1,34 miljardia euroa). Sen arvokkain tähti on PSG:n hyökkääjä Kylian Mbappé, jonka arvoksi on laskettu 185 miljoonaa euroa.