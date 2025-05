Sijoittajalegenda Warren Buffett jää eläkkeelle

"Omahan oraakkeli" arvosteli Trumpin tulleja läksiäispuheessaan. "Ei se raha hammaskeijulta tule."

Sijoitusyhtiö Berkshire Hathawayn toimitusjohtaja Warren Buffett aikoo jäädä eläkkeelle tämän vuoden loppuun mennessä. 94-vuotias sijoittajaveteraani kertoi yhtiökokouksessa suosittelevansa, että uudeksi toimitusjohtajaksi nimetään pitkään seuraajaehdokkaana nähty Greg Abel.

Buffett on noussut alansa legendaksi kyvyllään selittää sijoituspäätöksiään kansantajuisesti, mikä on ansainnut hänelle lempinimen "Omahan oraakkeli". Hän on monesti toiminut markkinoiden yleisestä mielialasta poikkeavalla tavalla ja silti menestynyt sijoituksillaan erittäin hyvin.

Buffettin johdolla Berkshire Hathaway on kehittynyt keskisuuresta tekstiiliyhtiöstä valtavaksi monialayhtiöksi, jonka pörssiarvo on singahtanut yli biljoonaan dollariin (880 miljardiin euroon).

Yhtiö julkisti lauantaina vuoden alun tuloksensa ja kertoi 9,6 miljardin dollarin voitosta. Tulos heikkeni 14 prosenttia vuodentakaisesta. Buffettin omaisuus oli lauantain tilanteen mukaan liki 170 miljardia.

Puheessaan yhtiökokoukselle Buffett otti kantaa myös presidentti Donald Trumpin tullipolitiikkaan.

– Kauppaa ei tulisi käyttää aseena, Buffett sanoi, mainitsematta Trumpin nimeä.

Buffett totesi jo aiemmin, että tullit ovat tuotteista perittävä vero eivätkä kivuton keino kerätä valtiolle rahaa.

– Ei se raha hammaskeijulta tule, Buffett puhahti CBS:n haastattelussa.

Buffett korosti jäähyväispuheessaan, että vaurastuminen ei ole mikään nollasummapeli.

– Uskon, että mikäli muu maailma vaurastuu, se ei tapahdu meidän kustannuksellamme. Me vaurastumme lisää ja voimme tuntea olomme entistä turvallisemmaksi.

Hän lisäsi, että voi olla vaarallista, jos yksi maa loukkaa muuta maailmaa ja asettaa itsensä muiden yläpuolelle.