Mitä maksaa asuminen omakotitalossa? Täällä ovat Suomen kalleimmat ja halvimmat asuinpaikat

Sähköenergian hinta on laskenut 18 prosenttia.

– Tarkastelussa käytetään toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen sähkön hintaa. Osa kuluttajista maksaa kuitenkin edelleen huomattavasti kalliimpaa hintaa, esimerkiksi jos on edelleen määräaikainen korkeahintainen sähkösopimus, kertoo Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silander .

Kalleinta saaristossa, halvinta Pohjanmaalla

Vertailun halvin kunta on Pietarsaari. Pietarsaaressa asumiskuluihin menee noin 4 484 euroa vuodessa.

Eroa halvimman ja kalleimman kunnan välillä on 2 607 euroa vuodessa.

– Jos vertailee kaikkia kunta- ja aluekohtaisia maksuja, on ero selvästi laskenut viime vuodesta, jolloin eroa kalleimman ja halvimman välillä oli 3 785 euroa. Ilman sähkön energiahintaa ero halvimman ja kalleimman välillä on sen sijaan noussut ja on nyt 1 480 euroa, kun se viime vuonna oli 1400 euroa, Omakotitaloliitto kertoo tiedotteessaan.