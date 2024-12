Oman toiminnan ennakoitavuus, maltti ja muiden virheisiin varautuminen ovat turvallisen kääntymisen keskeiset peruspilarit. Yhteispeliä ja tarkkaavaisuutta tarvitaan myös muiden ajoneuvojen kuljettajilta.

Kysymys: Päätieltä kääntyminen vasemmalle tuntuu usein aika vaaralliselta. Miten se onnistuisi mahdollisimman turvallisesti?

Vastaus: Ajoneuvon kuljettajan tulisi toimia aina niin, että hänen toimintansa on muiden tienkäyttäjien silmissä helposti ennakoitavissa. Tämän ennakoitavuuden merkitys korostuu entisestään, kun liikutaan maantienopeuksilla tai haasteellisissa olosuhteissa.

Suuntamerkki ja ryhmittyminen ajoissa

Kääntymistä aikovan kuljettajan tulee tarkkailla aktiivisesti liikennettä paitsi auton edessä – myös sen takana. Olennaista on kytkeä suuntamerkki ajoissa päälle – siis selvästi ennen kuin vauhtia aletaan hiljentää. Kun kääntyvä autoilija kytkee suuntamerkin ennen jarruvalojen syttymistä, näkyy se muille paremmin ja varmemmin: monessa autossa suuntamerkki saattaa – varsinkin pimeällä – lähes hävitä kirkkaiden jarruvalojen loisteeseen.

Kun suuntamerkki on päällä, voi polttomoottoriautossa nostaa kaasupolkimen ylös ja antaa auton rullata hennolla moottorijarrutuksella eteenpäin. Mikäli taas ollaan liikkeellä sähkökäyttöisellä autolla, jossa on käytössä voimakas rekuperaatiojarrutus tai "yhden polkimen ajo" -tila, on tehopolkimen nosto tehtävä todella rauhallisesti. Turvallisuuden kannalta tärkeää on, että suuntamerkin kytkemisen jälkeen edetään hyvä tovi käytännössä lähes vapaalla rullauksella ennen kuin lähdetään nopeutta pudottamaan jarruttamalla, pyöräjarruja tai rekuperaatiojarrutusta hyödyntäen.

Ennen jarruttamista jommallakummalla edellä kuvatuista tavoista on myös syytä ryhmittyä keskiviivan viereen. Näin saadaan suuntamerkki näkymään myös niille takaa tulijoille, jotka ajavat jonossa kauempana. Perässä ajavat autot voivat omalta osaltaan edesauttaa kääntyvän autoilijan suuntamerkin näkymistä takanaan ajaville siirtymällä lähemmäs oikeaa reunaa. Näin kääntymisen ei pitäisi tulla kenellekään jonossa ajavalle yllätyksenä.

Poikkeuksen edellä kerrottuun aiheuttavat sellaiset keliolosuhteet, joissa keskiviivan ympärillä on paljon höttöistä lunta tai sohjoa. Tällöin on turvallisuuden kannalta tärkeää, että vauhtia pudotetaan reippaasti ennen kuin sohjon tai lumen päälle mennään. Ryhmittyminen ennen tätä tuntuvaa nopeuden pudottamista on kyseisissä olosuhteissa pyrittävä hoitamaan – niin selvästi kuin mahdollista – vähemmän lumisen tai sohjoisen ajouran sisällä.

Nopeutta on muutenkin tärkeää alentaa ajoissa ja riittävästi. Paitsi keskiviivan seutu, myös ryhmityskaista on usein huomattavasti lumisempi, sohjoisempi tai liukkaampi kuin liikenteen pääasiassa käyttämä ajokaista tai -ura.

Pyörät ja auto tien suuntaisina

Usein vasemmalle käännyttäessä joudutaan pysähtymään odottamaan vastaantulijoita. Tällaisessa tilanteessa on äärettömän tärkeää, että auto pysäytetään keskiviivan suuntaisesti ja sen ohjaus pidetään suorassa. Mikäli takaa tuleva epähuomiossa törmää kääntymisvuoroaan odottavan auton perään, lähtee auto törmäyksen voimasta todennäköisimmin siihen suuntaan, mihin sen pyörät osoittavat. Jos pyörät – tai jopa autoa – on käännetty valmiiksi vasemmalle, päädytään takaa tulleen törmäysiskun johdosta uuteen törmäykseen vastaantulevan ajoneuvon kanssa. Tämän lisäksi vinossa oleva auto vie kaistalta leveyssuunnassa enemmän tilaa, mikä saattaa varsinkin kapeammissa tien kohdissa haitata liikenteen sujuvuutta.

Mikäli joutuu pysähtymään väistämään vastaantulijaa, on tärkeää pitää auto ja pyörät tien suuntaisina.

Omaa kääntymisvuoroa odottaessa on syytä pysyä rauhallisena ja malttaa odottaa riittävän hyvää väliä. Varsinkin talvikelillä liikkeellelähtö ei välttämättä onnistu kovinkaan sähäkästi, jos vetävien pyörien alla on lunta, sohjoa tai jäätä. Kun oma vuoro sitten viimein koittaa, on vielä tärkeää varmistaa vasempaan sivupeiliin vilkaisemalla, ettei kukaan takaa tulevista ole lähtenyt epähuomiossa ohittamaan. Tämän varmistuksen jälkeen onkin sitten kääntymisen aika.

Juuri ennen kääntymispäätöstä on tärkeää vilkaista vasempaan sivupeiliin, ettei takaa tuleva ole lähtenyt ohittamaan.

