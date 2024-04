Mitä ihmettä on boulderointi? Kävimme maailman vaikeimmalla kiipeilyreitillä Loviisassa

Kiipeilijä Nalle Hukkataival on ensimmäinen ja yksi neljästä, joka pystyi kapuamaan kaltevan seinämän. Kolme vuotta kestäneestä kivenvalloituksesta tehtiin myös dokumenttielokuva The Lappnor Project. Kiven vaikein reitti sisältää vaivaiset viisi otetta. Vaikeusasteeltaan se on 9 A ja on ensimmäinen laatuaan koko maailmassa.