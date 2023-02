Mitä ihmettä Ilkka Herolan maagiselle tilastoriville tapahtui? Suomalaistähti puhuu silti MM-kullasta

Kun kuluvaa maailmancup-kautta on takana 18/21 kilpailua, Herola on hiihtoparemmuutta mittaavassa cupissa vasta yhdeksäntenä. "Vasta" on osuva termi, sillä Herola on voittanut kyseisen kilpailun kolmella edellisellä kaudella. Hiihto- ja mäkisuorituksia on laskettu maailmancup-pisteiden rinnalla erikseen vuodesta 2018 lähtien.