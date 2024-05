Netflixin uusi romanttinen komedia sai trailerin – seksikohtaus saa kiusallisen lopun

Elokuvasta on nyttemmin julkaistu traileri, jonka alussa näytetään kohtaus, jossa Zara yllättää äitinsä ja pomonsa sängystä. Trailerin perusteella kyseessä on kuitenkin seksisuhdetta syvempi yhteys.

King on tähdittänyt uransa aikana useita Netflix-elokuvia, kuten Kissing Booth -trilogiaa. Efronin kenties kuuluisin Netflix-elokuva on Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, jossa hän esittää sarjamurhaaja Ted Bundya. Kidmanin tähänastisen uran ainoa Netflix-elokuva on The Prom.