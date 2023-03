Mistä tämän vuoden Oscar-gaala tullaan muistamaan? Viihdetoimittaja nostaa esille yhden poikkeuksellisen tunteikkaan hetken

Elokuva-alan arvostetuimpiin palkintogaaloihin lukeutuva Oscar-gaala järjestettiin 95. kerran sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa 13. maaliskuuta. Gaalan suurin voittaja oli tänä vuonna ennakoidusti Everything Everywhere All at Once, joka nappasi gaalassa 7 palkintoa, kun se oli ehdolla 11 kategoriassa.