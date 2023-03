Tässä ovat vuoden 2023 Oscar-voittajat! Everything Everywhere All at Once putsasi palkintopöydän

Vuoden 2023 Oscar-palkinnot jaettiin Los Angelesin Hollywoodissa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa. Tämän vuoden Oscar-gaala oli järjestyksessään 95:s.

Katso alta lista kaikista tämän vuoden Oscar-voittajista!

Paras miespääosa

Brendan Fraser (“The Whale”)

Paras naispääosa

Michelle Yeoh (“Everything Everywhere All at Once”)

Paras elokuva

Everything Everywhere All at Once

Paras kuvaus

All Quiet on the Western Front

Paras naissivuosa

Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once)

Paras miessivuosa

Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once)

Paras ohjaus

Dan Kwan ja Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once)

Paras puvustus

Black Panther: Wakanda Forever

Paras ääni

Top Gun: Maverick

Paras musiikki (alkuperäinen kappale)

Naatu Naatu elokuvasta RRR

Paras musiikki

All Quiet on the Western Front

Paras kansainvälinen elokuva

Germany, All Quiet on the Western Front

Paras sovitettu käsikirjoitus

Women Talking

Paras alkuperäinen käsikirjoitus

Everything Everywhere All at Once

Paras lyhytelokuva

An Irish Goodbye

Paras lyhytanimaatio

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

Paras dokumenttielokuva

Navalny

Paras lyhytdokumentti

The Elephant Whisperers

Paras animaatioelokuva

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Paras maskeeraus ja hiussuunnittelu

The Whale

Paras lavastus

All Quiet on the Western Front

Paras leikkaus

Everything Everywhere All at Once

Erikoistehosteet