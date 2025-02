Mistä silmitön väkivalta sivullisia kohtaan kumpuaa? Murharyhmä näkee ruman kulttuurin nousun

Väkivaltateot porukassa jopa täysin sivullista kohtaan vaikuttavat lisääntyneen ja raaistuneen. Rikospaikan Murharyhmä keskustelee tänään siitä, mistä silmitön väkivalta kumpuaa.

– Vaikuttaa siltä, että tällaiset pahoinpitelyrikokset, jossa käydään porukalla yhden uhrin kimppuun, ovat yleistyneet. Näkisin, että väkivalta kaduilla, nuorten tekemä väkivalta, ja sellainen väkivalta, jossa ei olla edes tilannetuttuja, on lisääntynyt, Helsingin poliisin väkivaltarikosyksikön entinen päällikkö Kari Tolvanen toteaa.

Yhtenä merkittävänä syynä väkivallan lisääntymiseen Murharyhmän jäsenet näkevät päihteet, erityisesti huumeet.

– Monenlainen väkivalta eri muodoissaan on lisääntynyt. Huumeväkivaltaa, velanperintää ja reviirikiistoja on toki aina ollut. Nyt huumeita tulee entistä enemmän Suomeen ja siitä aiheutuu uudenlaista, väkivaltaisempaa rikollisuutta kuin mitä on nähty aiemmin, erikoissyyttäjä Perttu Könönen sanoo.

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen rikostarkastaja Krista Vallila korostaa kuitenkin, että pääsääntöisesti väkivaltaa kohdistetaan henkilöihin, jotka tunnetaan ennalta.

– Vaikka väkivalta on lisääntynyt ja enenevissä määrin se kohdistuu myös sivullisiin, niin pääsääntöisesti meidän vakavat väkivaltarikokset kohdistuvat toisensa ennalta tuntemiin henkilöihin ja ne liittyvät usein huumekauppaan. Aika turvallista meillä on edelleen kaduilla kulkea, hän huomauttaa.

Kulttuurisia muutoksia

Julkisuuteen teoista nousevat erityisesti nuorten tekemät joukkopahoinpitelyt. Murharyhmän jäsenet näkevät nuorten joukolla tekemien väkivaltarikosten syynä kulttuurimuutoksen.

– Ihannoidaan rikollista elämäntyyliä, gangsta-, katujengi- tai muita rikollisia käyttäytymismalleja, Könönen luettelee.

– Roadman-kulttuuria ihannoidaan tällä hetkellä. Lisäksi yhtenä syynä on ihmisen tarve tulla hyväksytyksi. Haetaan hyväksyntää siltä porukalta, missä liikutaan. Sitä hyväksyntää saatetaan saada väkivaltateoilla, Vallila näkee.

Tolvasen mukaan nuorten rikoksiin liittyy enenevissä määrin myös alistamisen kulttuuri.

– Kuvataan tapahtumaa suorana someen, pannaan joku nuolemaan kenkiä, pahoinpidellään, potkitaan, puukotetaan. Valitettavasti nämä liittyvät johonkin tiettyyn kulttuuritaustaan. Suomalaiseen kulttuuritaustaan ei kuulu se, että halutaan alistaa ihmisiä. Tällaiset jututhan ovat lisääntyneet.

