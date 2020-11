Alaikäisten henkirikoksissa karu piikki tänä vuonna – alle 18-vuotiaiden tekemiä epäiltyjä tapon yrityksiä peräti 35, kun edellisinä vuosina luku on ollut 6 ja 7

Tähän mennessä vuotta poliisin tietoon on tullut 43 alle 18-vuotiaiden tekemää epäiltyä henkirikosta, kun aikaisempina vuosina luku on ollut 9-16.

Suurin osa henkikosepäilyjä on luokitelteltu tapon yritykseksi. Epäilyjen määrä tänä vuonna tässä luokassa on 35, kun kahtena aiempana vuonna niitä on ollut 6 ja 7.