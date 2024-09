Super Bowlin puoliaikashow'n tähtiesiintyjä julkistettiin

Tämä kausi on vasta päässyt vauhtiin. Sunnuntaina paljastui, kuka on suurtapahtuman vetonauloihin olennaisena osana kuuluvan puoliaikashow'n pääesiintyjä 2025.



Grammy-voittoja urallaan kahminut räppäri Kendrick Lamar kertoi sosiaalisessa mediassa, että valinta kohdistui häneen.



– Rap-musiikki on yhä vaikuttavin tämän hetken musiikkigenre. Ja minä olen tuolla muistuttamassa maailmaa, miksi on näin. Saivat oikean (valinnan show'n esiintyjäksi), Lamar julisti.



Super Bowlin puoliaikashow'ssa on historian saatossa esiintynyt huima kattaus populaarimusiikin suurtähtiä: lavalla on nähty muun muassa Rolling Stones, Prince, Bruce Springsteen, Madonna, U2, Paul McCartney, Michael Jackson, Rihanna, Lady Gaga ja Beyonce.



Rap ja hiphop ovat myös olleet vahvasti mukana. Lamar esiintyi show'ssa jo 2022, kun hän sekä Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem ja 50 Cent järjestivät Los Angelesissa pelatussa ottelussa varsin ikimuistoisen puoliaikatuokion.



– Harva artisti on vaikuttanut musiikkiin ja kulttuuriin niin syvällisesti kuin Kendrick Lamar. Olemme innoissamme yhteistyöstä hänen kanssaan jälleen uuden unohtumattoman puoliaikashow'n järjestämisessä, NFL:n musiikkipuolta johtava Seth Dudowsky hehkutti.