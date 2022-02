Mistä löytyvät Suomen surkeimmat tiet? Ilmianna seutusi monttuisin pätkä!

Kun lumet keväisin sulavat, paljastuu Suomen teiltä lukematon määrä monttuja, kuoppia ja muita vaurioita. Osa niistä on seurausta päättyneen talven olosuhteista, osa on tuttuja jo aiemmilta vuosilta. Teiden kunnossapidossa on myös suuria alueellisia eroja, eikä kaikkia talven vaurioita saada aina korjattua keväästä syksyyn kestävällä korjauskaudella.