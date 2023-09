Missifinalistit poseeraavat rohkeissa otoksissa: "Tällaisia kuvia ei ole koskaan aikaisemmin otettu Miss Suomi -finalisteista"

Maisa Alatalo : Olen kyllä ehdottomasti porukan hurjapää! Rakastan vauhtia ja adrenaliinia. Unelmani on joskus hypätä laskuvarjohyppy/ vapaapudotus lentokoneesta. Tykkään ajamisesta, oli sitten kyseessä moottorikelkka, vesijetti, vene tai auto. Olimme kiertueella ajamassa karting-autoja ja moottorini kuumeni niin, että upeaan pinkkiin ajopukuuni paloi reikä! Uskon, että uteliaisuus elämää kohtaan sekä valmius heittäytyä tilanteisiin on hyödyksi elämässä sekä myös tässä kilpailussa!

Anni Seppänen : Olen viettänyt lapsuuteni serkkujeni kanssa. Heille mopot ja kaikki moottorilla käyvät koneet ovat olleet kovassa huudossa. Minä halusin toki aina päästä kyytiin ja välillä ajoin itsekin! Mökillä meillä on ollut peltoautoja ja mopoja ajettavana, joten vauhtia ja vaarallisia tilanteita on ollut! Hurjimmat vauhtimuistot ovatkin mopoiän aikaisia.

Paula Joukanen: Pidän itseäni jokseenkin vapaana ja villinä sieluna sikäli, että saatan lähteä ulkomaille hetken mielijohteesta enkä yleensä vietä aikaa pohtien kahden vaihtoehdon välillä. Olen tehnyt elämän suurempiakin päätöksiä hyvin äkkiseltään. Go with the flow on eräs motoistani. Vapaasieluisuudestani huolimatta pelkään muun muassa korkeita paikkoja, joten liialliset adrenaliinikokemukset jäävät kokematta.