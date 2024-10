Matilda Wirtavuoren missikävelyä on ylistetty, mutta myös väitetty kopioksi – kommentoi asiaa suorassa lähetyksessä

Miss Suomi Matilda Wirtavuori lähtee parin viikon päästä Miss Universum -kilpailuihin Meksikoon. Wirtavuori on kerännyt huomiota kruunaamisensa jälkeen niin Suomessa kuin myös kansainvälisesti.

– Se on aika hullu tunne, kun kauppakeskuksissa ihmiset tunnistavat ja tulevat pyytämään yhteiskuvia. Elämäni on muuttunut ihan täysin, Wirtavuori kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa.

/All Over Press

/All Over Press

Kansainväliset missifanit ovat kiinnittäneet Wirtavuoren missikävelyyn huomionsa – niin hyvässä kuin pahassa. Sosiaalisessa mediassa on levinnyt väitteitä, että Wirtavuori olisi kopioinut hallitsevan Miss Universumin, nicaragualaisen Sheynnis Palaciosin kävelytyyliä ja käännöksiä. Wirtavuori on huomannut väitteet.

– En ole kopioinut ja se tässä hauskinta onkin, että kansainväliset fanit ovat sellaisia intensiivisiä. He fanittavat niin kovaa heidän kisaajiaan, että puolustellaan omaa missiä aina.

– Ei voi ja sekin on hauska fakta. Ei ole kuitenkaan ihan rajattomasti ja loputtomasti niitä tapoja, miten voi kävellä ja pyörähtää.

– Ehkä se on tämä tukka, kun meillä molemmilla on lyhkäisempi tukka, niin sitten on helppo verrata.