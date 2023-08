Miss Helsinki -kilpailu ei ole enää missikisa – omistajat Mirella Merivirta ja Veronika Wirtanen kertovat, mistä on kyse

Merivirran mukaan kilpailu haluttiin uudistaa asteittain. Vuonna 2022 tiedotettiin, että kilpailun uusi nimi on Miss Helsinki New Era, ja että bisnes ja yrittäjyys -kilpailukonseptissa kilpailijoilla on kolme kuukautta aikaa rakentaa kiinnostava ja menestyvä liiketoiminta kouluttajien tuella.

– Heillä on niin vahva tunneside kilpailuun, ja se on ihan mahtavaa. Heillä on kilpailusta mielettömiä kokemuksia ja he ovat saaneet elämänmittaisia ystävyyssuhteita sekä ikimuistoisia kokemuksia. Kyllä minä ymmärrän, että kilpailu on heille tärkeä. Sitten tähän tulee kaksi kunninahimoista yrittäjänaista pistämään pakan uusiksi, Merivirta sanoo.