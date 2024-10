Missio-kilpailun vetäydyttyä tauolle on Merivirralla ja Wirtasella tiedossa hiljaista työskentelyä. Kaksikon tavoitteena on, että paluu tapahtuu aikanaan rytinällä ja isosti.

Muutoksia myös tänä vuonna

– Tämän vuoden Missio-kilpailijat valittiin tammikuun lopussa, ja he ovat saaneet kuukausittain ohjausta kilpailua varten, jotta he olivat samalla viivalla, kun kilpailu alkoi 1. syyskuuta, Merivirta säestää.

"Nyt on tehtävä järkeviä peliliikkeitä"

Merivirta ja Wirtanen ovat molemmat sitä mieltä, että Missio-kilpailun tauko tekee heille hyvää. Siitä huolimatta he kuvailevat kilpailun olevan heille kuin oma lapsi, josta on ollut vaikea hellittää otetta.

– On pakko kuunnella omaa intuitiota. Tarvitsemme tähän enemmän tiimiä. Olemme antaneet sielumme tälle ja uhranneet omasta elämästämme tätä tehdessä ihan hirveästi. Olemme välillä unohtaneet itsemme, joten nyt on tehtävä järkeviä peliliikkeitä, Merivirta sanoo.

– Vaikka meillä on tiimi, niin olemme tässä kahdestaan. Suunnittelemme, mietimme, käsikirjoitamme, kuvaamme... Se on aika helvetin iso projekti, eivätkä ihmiset välttämättä näe sitä, vaan luulevat, että meillä on apuja. Lopulta me olemme kuitenkin ne, jotka tekevät tätä juttua, Wirtanen jatkaa.