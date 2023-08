Miss Helsinki -kisa muutti nimeään – tässä ovat finalistit

Tässä ovat kisan finalistit:

Viivi Boman

– Mun henkilöbrändi Viivi Boman on mun yritys, jota mä lähdin tähän kisaan kasvattamaan. Mä tuotan eri toimialoille yrityksen arvojen, brändin ilmeen, tarpeiden ja toiveiden mukaista sisältöä sosiaalisen median kanaviin.

Veera Rasi

– Liikeideani on etenkin lääketieteellisille aloille hakeville opiskelijoille suunnattu yhteisö, joka tarjoaa toimivat ja tehokkaat opiskelutekniikat urapolkua varten.

Milla Kauppinen

– Yritykseni on innovatiivinen markkinointitoimisto. Tarjoamme markkinoinnin strategiaa ja toteutusta joustavasti pienille ja keskisuurille yrityksille.

Kaisa Alaziz

– Liikeideani on aikuisen päälle puettava vaate jossa on lapselle virikkeitä ja tekemistä. Idea on ennennäkemätön ja tulee mullistamaan lapsiarjen.