Mira yritti avata tikkaria riskialttiilla tavalla ja huonostihan siinä kävi: "Kyllähän mun pitäisi tietää"

Tikkarin suojakääre oli vaikea avata

Hampaasta lohkesi pala

Seuraavana aamuna hammaslääkäriin

– Äkkiä katsoin jonkun hammaslääkärin, että sain ajan seuraavalle aamulle, koska se on niin karsean näköinen, kun puuttuu pala etuhampaasta.

Ei jatkossa enää tikkarin avaamista hampailla!

Tapahtumahetkellä ja kalliin hammaslääkärilaskun jälkeen sattumus ei naurattanut Miraa, mutta myöhemmin koko juttu on hymyilyttänyt häntä.

– Kyllä me kaikki on naurettu, että miten tämä on mahdollista. Mulle sattuu aina kaikkea tällaista!