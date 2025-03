Minttu Ripatti sidottiin lukion kolmantena päivänä nippusiteillä aitaan kiinni – alkoi uskomaton seikkailu työmarkkinoilla

Koulupudokkuus ei aina ole kirous. Tapasimme entisen pudokkaan, joka ei vastoinkäymisistä lannistunut ja auttaa nykytyössään oppilaita selviytymään omista opinnoistaan.

Kohtaamme Metropolian Ammattikorkeakoulun kehityspäällikkö Minttu Ripatin Myllypuron toimipisteessä. Ajatuksissaan Ripatti palaa yläasteelle.

– Minua sillon haukuttiin hikeksi ja muistan myös sellaisen tilanteen, että olin terveydenhoitajan vastaanotolla – olin urheiluluokalla, olin tosi lihaksikas, treenasin paljon – ja terveydenhoitaja sanoi, että ”sun painoindeksi on vähän korkea”.



Tämä yhdistettynä lapsuuden traumaattisiin tapahtumiin johti Ripatilla lukuisiin poissaoloihin peruskoulun viimeisillä luokilla. Lukiossa Ripatti jaksoi yhden viikon.



– Lukion ensimmäisellä viikolla minut sidottiin nippusiteillä lukion aitaan kiinni. Sitten kun minut joku opettaja tuli sitten sieltä minut irrottamaan, kävelin rehtorin kansliaan ja sanoin, että lopetan koulun. Soitin äitille, hän sanoi, että selvä, sitten menet töihin.

Koko haastattelu on katsottavissa artikkelin alun videolta.

Polku vei tutkimaan vatsastapuhumista

Lukiopudokkuus ei Ripattia lannistanut – polku jatkui työelämään ja lähihoitajaopintoihin, lentoemännäksi, rahoitusneuvojaksi ja lopulta yliopistoon lukemaan fonetiikkaa – erityiskiinnostuksena vatsastapuhuminen.



– Päätin sitten alkaa tutkimaan sitä ja lopulta se johti siihen, että sain rakennettua Suomeen foniatrian poliklinikalle kliinisen fonetiikan ammattialan, joka toimii nykyään päivittäisenä osana diagnostiikkaa erilaisten puhehäiriöisten asiakkaiden tutkimisessa.

Empaattisuutta ja kuoren alle katsomista

Tutkijan paikka lähihoitajan palkalla sai jättämään yliopistoarjen taakse. Nyt omimmalta tuntuu Metropolian ammattikorkeakoulu.



– Iso osa ydintyötäni on ihmisten kanssa vuorovaikuttaminen ja jos jotain isoja asioita olen oppinut oman polkuni kautta, niin se on suvaitsevaisuus, empaattisuus ja kuoren alle katsominen, läsnäoleminen ja sen kysyminen, että ”Mitä sulle kuuluu?”.



Nykyhetken poissaoloista puhuttaessa Ripatti muistuttaa kohtaamisen tärkeydestä.



– Herkästi saatetaan lapsia ja nuoria laittaa sellaiseen karsinaan, että ”he ovat jotain koska jotain”. Olin itse siinä samassa vaarassa, että minusta tulee ongelmanuori, koska käyttäydyin ongelmallisesti. Mutta jokainen lapsi on hyvä jossain. Lähellä oleminen on tosi olennaista ja kaveritaitojen opettelu ja se, että ketään ei kiusata.