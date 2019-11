”Yläasteen opettaja, sinulla on Suomen paskin ammatti, etkä hoida sitäkään kunnolla”, kirjoitti äidinkielen opettaja Otto – kysyimme, mitä hän halusi tällä kertoa

”Hei yläasteen opettaja, sinulla on Suomen paskin ammatti, etkä hoida sitäkään kunnolla. Sinua muistelee koko koulunsa käynyt kansa pahalla. Sinä et puuttunut kiusaamiseen, huomannut yksinäistä, pitänyt mielenkiintoisia tunteja etkä havainnut lahjakkuutta. Sellainen sinä olit – ja olet edelleen.”

Miten koostit tekstisi ja mitä halusit sillä kertoa?



”Mutta siinä on se murrosikä, vänkäät edelleen. Nuoren aivot taantuvat, etuotsalohkon kehitys hidastuu, harkintakyky, tunnesäätely ja tulevaisuuden suunnittelu ovat murrosikäiselle haastavia juttuja. Eivät he ole valmiita töihin vielä, puoleksi lapsia vasta. No miksi et sitten jumalauta auta heitä siellä koulussa?! Miten voi olla mahdollista, että jokainen sosiaalityöntekijä, nuoriso-ohjaaja ja sairaala-apulainen on sinua empaattisempi? He näkevät nuoren, hänen hätänsä, pelkonsa, heikkoutensa ja vahvuutensa. Teatteri-ilmaisun ohjaajat ja tanssinopettajatkin tajuavat nuoria paremmin kuin sinä. Ota pääsi pois perseestä ja juttele niiden nuorten kanssa, ei se niin vaikeaa ole. ”