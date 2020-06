"Vaati yhden miehen videoidun kuoleman" – Black Lives Matter sysäsi poliisin uudistumaan

Kyselytutkimusten mukaan Black Lives Matter -protestien tuki on kasvanut yhdysvaltalaisten keskuudessa kuluneiden viikkojen aikana enemmän kuin viime vuosina yhteensä. Kyselytutkimuksissa myös yhä useampi yhdysvaltalainen on ilmaissut olevansa huolissaan rasismista.

Lisäksi monissa kaupungeissa on ryhdytty tekemään pitkään odotettuja uudistuksia poliisiväkivallan ehkäisemiseksi.

Muun muassa Seattlessa poliisilta on kielletty kyynelkaasun ja kuristusotteen käyttö. Myös Connecticutissa kiellettiin kuristusotteen käyttö, ja lisäksi kaikesta siviileihin kohdistuvasta voimankäytöstä on jatkossa raportoiva johdolle.

Minnesotan osavaltio on taas kertonut nostavansa syytteen ihmisoikeuksien rikkomisesta Minneapolisin poliisilaitosta vastaan protestit laukaisseen George Floydin surman takia. Minneapolisin kaupunginvaltuusto on myös kertonut aikovansa hajottaa poliisilaitoksen, koska nykyisen mallisessa poliisilaitoksessa ei voida tehdä tarvittavia uudistuksia.

Myös monet yritykset ja urheiluseurat ovat nyt alkaneet kiinnittää huomiota rasismiin eri tavalla kuin aiemmin, ja orjakaupasta hyötyneiden ihmisten patsaita on poistettu katukuvasta.

Muutokset ovat sirpaleisia

Seuraava kysymys onkin, onko yhdysvaltalainen yhteiskunta todella valmis muuttumaan. Musta väestö on vaatinut tasa-arvoista kohtelua ja esimerkiksi poliisiuudistuksia jo pitkään. Osa väestöstä onkin turhautunut, että vaatimukset kuullaan vasta nyt.

– Ihmiset, joilla olisi ollut valtaa puuttua tähän, ovat jättäneet asian huomiotta. Se vaati kahdeksan minuutin mittaisen videon, jossa ihminen tukahdutetaan kuoliaaksi, laajoja mielenosoituksia ja kansannousun ympäri maata, jotta poliitikot kuuntelivat viimein, mitä musta väestö on yrittänyt kertoa jo vuosikymmenten ajan, sanoi kansalaisjärjestö Color of Changen vanhempi johtaja Scott Roberts Los Angeles Timesille.

Ulkopoliittisen instituutin vierailevan tutkijan, Yhdysvaltoihin erikoistuneen Maria Annalan mukaan Black Lives Matter on saanut suhteellisen lyhyessä ajassa aikaan monia uudistuksia, mutta niiden kokonaisarviointi on vielä vaikeaa. Tämä johtuu siitä, että myös poliisia koskevissa asioissa Yhdysvalloissa valta on paikallisella tasolla. Siksi uudistuksia ei voida tehdä valtakunnallisesti ja johdonmukaisesti, vaan sirpaleisesti paikallistasolla.