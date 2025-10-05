Minna Kuukan ja Mikko Ahdin esittivät illan viimeiset hitaat.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman viidennessä suorassa lähetyksessä tanssittiin vakiotanssien tahtiin. Jakson teemana oli tanssiaiset.
Illan päättivät radiojuontaja Minna Kuukka ja tähtiopettaja Mikko Ahti, joiden tanssi oli hidas valssi. Sen taustalla kuultiin Anna Puun kappale Kolme vuodenaikaa.
Minna Kuukka herkistyi tanssiesityksensä jälkeen.
– Olen ollut vaan niin äimistynyt siitä, miten upeita nämä kaikki tanssit ovat olleet. Olen nöyränä tällaisessa joukossa, Kuukka sanoi.
Tuomarit puuttuivat jälleen tiukasti radiojuontajan teknisiin virheisiin. Pisteitä pari sai vain 15.
