Voittaja ilmoitetaan Minna Canthin päivänä 19. maaliskuuta.

Uuden Minna Canth -palkinnon ehdokkaat on julkistettu. 35 000 euron palkintosummasta kilpailee yhteensä yhdeksän ehdokasta.

Ehdolla ovat kirjailija Sofi Oksanen, journalisti ja ihmisoikeusasiantuntija Amani Al-Mehsen, kirjailija Elina Hirvonen, Turun piispa Mari Leppänen, musiikkikeskus Resonaarin johtaja Markku Leppänen ja STT:n vastaava päätoimittaja Minna Holopainen.

Lisäksi ehdolla ovat Artists at risk, NiceHearts ry ja Vailla vakinaista asuntoa ry.

Esityksiä palkintoa varten tuli 252, joista eri henkilöitä ja tahoja oli 137. Osa ehdokkaista keräsi taakseen useampia esityksiä.

Palkinnolla halutaan nostaa esiin toimintaa tai tekoa, joka vahvistaa demokratiaa ja edistää tulevaisuutta kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla kohti yhdenvertaisuuden, sivistyksen ja sananvapauden toteutumista ja jonka yhteiskunnallinen vaikuttavuus on selkeästi osoitettavissa, Kuopion kaupungin julkaisemassa tiedotteessa kerrotaan.