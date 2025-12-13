14-vuotias poika on voittanut 25 000 dollarin palkinnon projektistaan, jossa tutkittiin origamien ja fysiikan yhdistämistä.
New Yorkissa asuva 14-vuotias Miles Wu on voittanut 25 000 dollarin arvoisen palkinnon keskityttyään kuukausien ajan origamin taitosten lujuuteen. Hän halusi selvittää, voitaisiinko Miura-ori-origamien taitosta hyödyntää hätätilanteissa käytettävien, avattavien rakenteiden kestävyyden parantamisessa.
Wu kertoo Business Insiderin haastattelussa harrastaneensa origamien taittelua yli kuuden vuoden ajan. Hän kertoo suunnitelleensa myös omia origami-mallejaan.
Projektissaan Wu testasi, kuinka paljon origamin taitokset kykenevät hallitsemaan niihin kohdistuvaa painoa eri paperilaaduilla, papereiden kulmilla ja korkeuksilla.
Wu kertoo saaneensa idean origamiprojektiinsa tutkittuaan viime aikoina tapahtuneita luonnonkatastrofeja. Wu kuvailee avattavien hätärakenteiden ongelmia.
– Esimerkiksi teltat ovat joskus vahvoja, joskus ne voidaan pakata todella pieniksi ja joskus ne ovat helposti käyttöönotettavia, mutta lähes koskaan ne eivät ole kaikkia kolmea. Miura-ori -tekniikka voisi mahdollisesti ratkaista tämän ongelman.
Wu onnistui hienosäätämään taitosten painonkestävyyttä niin pitkälle, että hänen origaminsa kykeni kannattelemaan yli 10 000 -kertaisen painon origamin omaan painoon verrattuna.