Ministeri Lindströmin nettikolumni: "Meillä ei ole varaa jättää osatyökykyisiä oman onnensa nojaan"

Tilanne on karu

Viimeksi asiaa selvittivät Raija Kerätär ja Tuija Oivo Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta. Heidän tuoreesta raportistaan selviää tilanteen karuus. Selvitys on silmät aukaiseva ja pysäyttävä. Väitän jopa, että raportti on tämän hallituskauden tärkein selvitys.

Työllisyys on kohentunut, mutta tehtävää on vielä

Osatyökykyisten työttömien lukumäärä on laskenut nyt 33 kuukautta yhtäjaksoisesti ja edellisen kerran tällä tasolla olemme olleet kesäkuussa 1993. Jos vertaamme tilannetta hallituskauden alussa, on meillä nyt runsaat 10 000 osatyökykyistä työtöntä vähemmän.

On myös arvioitu, että ns. kroonisesti työttömistä työkyvyttömiä olisi 26 000–35 000. Mitä pitempään työttömyys on kestänyt, sitä enemmän ja vaikeampia työkykyongelmia ryhmästä löytyy.

Kroonisesti työttömistä lähes puolet on ollut työttömänä vähintään kymmenen vuotta. Huomattava osa työttömistä on käytännössä jo pitkään ollut syrjäytynyt avoimilta työmarkkinoilta ja karkeasti kymmenesosa ei ole ilmeisesti koskaan ollut ns. "oikeissa" töissä.

Työllisyysastetta pystyttävä nostamaan

Kuten sanottu, selvitys on pysäyttävä. Se pakottaa meidät ottamaan kantaa ja toimimaan. Kritiikkinä on esitetty, että näistä asioistahan on puhuttu jo pitkään. Niin on. Siksi haastankin kaikki näin sanovat mukaan ratkaisemaan osatyökykyisten asioita, ei etsimään syyllisiä.