Kiuru puolustaa sote-lisärahan tarvetta – hyvinvointialueilla on hoidettavia paljon enemmän kuin alun perin arvioitiin

– Syntynyt hoito- ja hoivavelka on asia, joka on ratkaistava, koska se vaikuttaa hyvinvointialueiden rahoitukseen, hän sanoi tiedotustilaisuudessa.

Hoito- ja hoivavelkaa on Kiurun mukaan kertynyt niin koronan vuoksi kuin hoitajien pitkien vuoronvaihto- ja ylityökieltojen takia työtaisteluiden aikaan. Myös hoitajapula on entisestään vaikeuttanut yhtälöä, Kiuru sanoi.

Poliittista sopua ei vielä ole

– Kunta- ja sote-alan palkkaratkaisut on sidottu muiden liittojen ratkaisuihin, joten emme tarkkaan tiedä, mitä on tulossa. Meillä on useampia liikkuvia osia, hän sanoi STT:lle.

Kertakorvausta aikaistetaan

– Kunnat ovat alibudjetoineet tämän vuoden sote-kustannuksia, ja on sovittu, että se tarkistetaan tilinpäätösten perusteella. Summaa ei tiedetä etukäteen, mutta Kuntaliitto on arvioinut, että se on 500–600 miljoonaa euroa. Sen maksatusta on siis luvattu aikaistaa, Paatero sanoi STT:lle.