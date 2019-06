Ministeri Kiuru kommentoi vanhustenhoidon mitoitusta: "Kyllähän me olemme ikävällä tavalla sössineet sen"

Uuden hallituksen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru kertoi Huomenta Suomen haastattelussa, että hallituksella on kunnianhimoisia tavoitteita asian korjaamiseksi.

Tällä hetkellä lastensuojelun työntekijällä voi olla samanaikaisesti jopa 100 lapsen asiat hoidettavanaan. Uudessa hallitusohjelmassa tavoitteeksi on merkitty 30 lasta työntekijää kohti.

– Mutta meillä on hallituspuolueissa yksimielisyys siitä, ettemme voi jatkaa tällä tavalla. Tällä menolla meillä on useissa isoissa kaupungeissa mitotus sitä luokkaa, ettei voida uskottavasti sanoa, että lasten asiat tulisivat hoidetuksi, Kiuru sanoo.

"Ammattilaiset ovat kadonneet vanhustenhoivasta"

Myös vanhustenhoitoon on kirjattu mitoituksen nosto niin, että hoitajia on 0,7 jokaista hoidettavaa kohti. Kiurun mukaan se on toteutumassa, ja hallitus aikoo mennä sitäkin pidemmälle.