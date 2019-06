Huostaanotto vei koko perheen elämänhalut – kun kuusivuotias sijoitetaan kauas kotoaan, monta sydäntä murtuu: "Ei tätä surua voi sanoin kuvailla"

– Ei tätä surua voi sanoin kuvailla. Ruokahalukin on mennyt, olen laihtunut kaksikymmentä kiloa, sanoo hiljaiseksi muuttunut Kalevi.

– Ikävä on niin valtava, tuntuu että mitään muuta ei pysty ajattelemaan. Yritän kuitenkin Vilin vuoksi pysyä vahvana, sanoo Päivi.

Päivi on päättänyt tehdä kaikkensa saadakseen poikansa takaisin.

Tapaamisia vain harvoin

Tapaamiset ovat usein valvottuja, mitä isoisä ei ymmärrä lainkaan. Hän on tavannut lapsenlastaan kaksi kertaa reilun puolen vuoden aikana, tunnin kerrallaan.

– Mutta kun tämä on niin kauheaa, että ei tässä voi hermojaan pitää kurissa! Päiväkodissa ja joka paikassa tiedetään, että pappa on pojan paras kaveri. Ja nyt pappa on niin kaukana pojasta, suree Kalevi.