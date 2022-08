Ministeri Honkonen helpottaisi päiväkotien palkkausta: "Päiväkoteihin uhkaa levitä sama työvoimapula, joka on hoiva-alalla"

– Tässä on luotu koulutuksellinen umpiperä, jossa ei ole mitään järkeä. Sääntelyä pitäisi muuttaa, jotta henkilökunta riittäisi päiväkodeissa, ja ammattikorkeakouluista hyvän koulutuksen saaneet ammattilaiset voisivat olla näissä tehtävissä, Honkonen sanoo.

Viime kauden lakimuutos virhe

Honkonen sanoo, että palkkauksen ongelman taustalla on viime vaalikaudella tehty lakimuutos. Se rajasi ammattikorkeakoulussa opiskelleiden sosionomien mahdollisuutta toimia varhaiskasvatuksen tehtävissä.

Lakimuutoksella muutettiin koulutusvaatimuksia, jotka päiväkodeissa työskentelevien kasvatusalan ammattilaisten pitää täyttää vuoteen 2030 mennessä. Vaatimusten täyttämiseksi alan koulutuspaikkoja on lisätty.

Lailla on kuitenkin koukeroinen muotoilu. Sen mukaan päiväkotien henkilöstöstä vuodesta 2030 alkaen yhden kolmesta tulee olla hoitaja ja toisen yliopistokoulutuksen saanut opettaja. Auki jää, tuleeko kolmannen olla opettaja vai kuinka usein sosionomi riittää.

Palkansaajajärjestö tyytyväinen

Lain muutos olisi Talentian mieleen. Karsio kertoo, että hän on keskustellut asiasta Honkosen kanssa aiemmin tällä viikolla.

Talentia on pitänyt asiaa esillä myös muiden puolueiden suuntaan sekä julkisuudessa esimerkiksi Helsingin Sanomissa maanantaina julkaistussa mielipidekirjoituksessa .

– Tällä lainsäädännöllä ala on erittäin vakavassa kriisissä vuoteen 2030 mennessä, Karsio sanoo STT:lle.

Karsion mukaan sosionomeilla ei ole työelämässä selvää paikkaa. Taustalla on varhaiskasvatuslain muotoilu. Hän arvioi, että tätä menoa päiväkoteihin ei saada niihin tarvittavaa moniammatillista tiimiä.

– Ehdotuksemme on, että lakia täsmennettäisiin sillä tavalla, että näistä kolmesta yksi on hoitaja, yksi opettaja ja yksi varhaiskasvatuksen sosionomi.

Hallituksessa ei vielä keskusteltu

Honkosen mukaan päiväkotien hoitajapula on ongelma jo eri puolilla Suomea.

– Se näkyy kasvukeskuksissa, jossa asuminen on kallista. Tämä on naisvaltainen ala, jolla on pienet palkat. Toisaalta tämä näkyy maaseudulla, jossa osaajia ei tahdo riittää, keskustan varapuheenjohtajiin lukeutuva Honkonen sanoo.