Ministeri Berner: Trafin pääjohtajan ero oli hänen oma ratkaisunsa

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin pääjohtaja Mia Nykopp irtisanoutui tänään "tilanteen rauhoittamiseksi ja luottamuksen palauttamiseksi". Trafi on ollut kohun keskellä noin viikon sen jälkeen, kun uutisoitiin sen ajokorttitietoihin liittyvän verkkopalvelun tietosuojaongelmista.

Ei arvioi avaamisen ajankohtaa

Ministeri Bernerin mukaan ministeriön käsitys on, että Trafin ajokorttipalvelua on korjattu syksyn aikana muutaman kerran. Bernerin mukaan palvelussa on todennäköisiä tietoturvariskejä, joita ei ole vielä pystytty täysin analysoimaan.