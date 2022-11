Miltä näyttää tutkimusten valossa: Tekeekö raha meistä onnellisempia?

– No kyllä siinä perää on siinä mielessä, että siellä matalan tulon päässä rahalla sinällään on onnellisuutta lisäävä vaikutus. Mutta, että rahan määrätön lisääntyminen toisi onnellisuutta, niin siitä ei ole näyttöä. Rahalla on iso merkitys ihmisten arjessa, mutta ei sitä onnellisuutta voi sieltä kaupan hyllyltä ostaa, Kainulainen kertoo Viiden -jälkeen lähetyksessä.