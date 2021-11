Milloin upouusi koronalääke saadaan Suomeen? Näin lääkefirman edustaja vastaa MTV Uutisille

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

MSD Finlandin lääketieteellinen johtaja Michael Pasternack kertoo lääkkeen olevan ensisijaisesti suunnattu koronaa sairastaville, joilla on jokin riskitekijä, joka altistaa vaikealle koronataudille.

– On tärkeää, että se saadaan otettua siinä vaiheessa, kun virusta vastaan voidaan vielä taistella, ennen kuin taudista tulee ennemminkin immuunipuolustusjärjestelmän tauti, Pasternack sanoo MTV Uutiset Liven haastattelussa.

Kyseessä on reseptilääke.

Lääkekehitys vaikuttaa lupaavalle

– Euroopan lääkevalvontaviranomaisen EMA:n puolesta on tehty puolisentoista viikkoa sitten ulkopuolisen asiantuntijaraadin avulla arvio 84 lääkeaihiosta, josta sitten EMA valitsi kymmenen.

Joukossa on lääkkeitä, jotka estävät tautia pahenemasta sekä lääkkeitä, jotka on tarkoitettu sairaalahoidossa oleville. Lisäksi joukossa on varhaiseen tautiin kehiteltyjä lääkkeitä.