Britannia hyväksyi suun kautta otettavan koronalääkkeen ensimmäisenä maana maailmassa

Britanniassa on hyväksytty käyttöön lääkeyhtiö Merckin koronaviruslääke, kertoo maan lääkkeiden ja terveystuotteiden sääntelyvirasto MHRA.

– Tänään on historiallinen päivä maallemme, sillä Britannia on nyt ensimmäinen maa maailmassa, joka on hyväksynyt kotona otettavan viruslääkkeen koronavirusta vastaan, sanoi terveysministeri Sajid Javid.