Näin venäläismedia on uutisoinut Ukrainan sodan vuosipäivästä – silmiinpistävä ero "erikoisoperaation" alkuun

Kiinnostavaa on se, että Venäjän tärkeimmät valtiolliset uutistoimistot eli Tass ja Interfax eivät tänä aamuna uutisoineet sodan vuosipäivästä mitään ja pääuutisten paikkaa dominoivat täysin muut aiheet. Esimerkiksi Interfaxilla puhuttiin koronaviruksesta ja lääkkeiden kallistumisesta Venäjällä.

Tassilla puolestaan pääuutisena oli, että Iso-Britannia laajentaa pakotteita Venäjää vastaan. Britannia on lisännyt mustalle listalleen 92 henkilöä ja yhteisöä, mukaan lukien Rosatomiin liittyvät henkilöt, uutisessa sanottiin.

Tilanne venäläismediassa oli tyystin toinen vuosi sitten, kun Venäjä aloitti niin kutsutun erikoisoperaationsa Ukrainassa. Silloin kaikki valtiolliset kanavat olivat tulvillaan uutisia siitä, miten Venäjän tehtävänä on vapauttaa Kiova natseista.

"Voitto on meidän"

Tassilla on tänään kuitenkin ollut muutama isompi sotauutinen. Venäjän entinen presidentti ja nykyinen turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev sanoi, että Venäjä saavuttaa voiton Ukrainassa.

– Me kaikki haluamme sen tapahtuvan mahdollisimman pian, ja se päivä kyllä tulee. Otamme takaisin alueemme ja suojelemme kansaamme, joka on kärsinyt vuosien kansanmurhasta ja pommituksista. Voitto on meidän, Medvedev sanoi uutisen mukaan.